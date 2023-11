Jak chronić swoje dane osobowe? Poradnik specjalistów KWKR dla Rzeczpospolitej

Eksperci KWKR, pod przewodnictwem mecenas Anny Dąbrowskiej – Lipki, przygotowali łatwy w odbiorze, napisany przystępnym językiem oraz obejmujący wiele przykładów poradnik zawierający wiele wartościowych informacji, unaoczniających, że dane osobowe przetwarzane są codziennie i szczególnie w dzisiejszych czasach musimy zadbać o swoją prywatność. Adwokat Anna Dąbrowska - Lipka w pierwszym z nich przybliża czytelnikowi codzienne sytuacje, w których warto zwrócić uwagę na aspekt ochrony swoich danych, zmienić nawyki i zastosować się do kilku prostych rad.

Senior associate naszej kancelarii odpowiada także na najczęściej zadawane pytania i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w ciągu ostatnich pięciu lat obowiązywania RODO. W kolejnych artykułach specjalistka KWKR pokazuje, jak wygląda prawidłowo udzielona zgoda i wskazuje, na czym polega mechanizm płacenia danymi osobowymi za usługi. Nasza ekspertka przybliża również prenumeratorom Rzeczpospolitej zagadnienie otwartości danych oraz podpowiada jak rozmawiać z telemarketerem.

Na łamach dodatku do dziennika pojawili się także inni nasi specjaliści.

Junior associate Patryk Bańczyk we współpracy z Anną Dąbrowską – Lipką pochyla się nad zagadnieniem workation, czyli pracy zdalnej za granicą. Jak w tym zakresie wygląda ochrona danych osobowych i co na to RODO? Odpowiedzi na te pytania są szczególnie ważne, zwłaszcza że obserwujemy coraz większe oczekiwania odnośnie możliwości wykonywania pracy zdalnie w atrakcyjnych, często egzotycznych miejscach za granicą.

Radca prawny Aneta Kiser natomiast przybliża – co powinno przykuć szczególną uwagę rodziców – tematykę prawa do prywatności jako jednego z praw uczniów. Nasza specjalistka wskazuje też czytelnikom co powinni zrobić, gdy dojdzie do wycieku danych osobowych.

Wszystkie artykuły ekspertów KWKR dostępne są w dodatku do Rzeczpospolitej pt. „Adwokat rodzinny. Poradnik. Jak chronić swoje dane osobowe”. Na kilkunastu stronach nasi specjaliści omówili niezwykle ważne z perspektywy każdego z nas tematy, związane z ochroną jego danych osobowych. Polacy dzięki lekturze będą uzbrojeni w realną wiedzę, która pomoże im lepiej chronić swoją prywatność i dane osobowe. „Mam nadzieję, że zawarte w Poradniku porady, wskazówki i praktyczne informacje zwiększą świadomość w zakresie danych osobowych i pomogą je chronić na co dzień. Można przeżyć całe życie bez styczności z niektórymi gałęziami prawa, np. prawem karnym, ale bez przetwarzania danych nie da się funkcjonować. Codziennie my przetwarzamy czyjeś dane, a ktoś nasze. Warto wiedzieć, jak robić to właściwie, a przede wszystkim bezpiecznie i świadomie”– komentuje przygotowany raport adwokat Anna Dąbrowska – Lipka, senior associate w kancelarii KWKR.

Serdecznie zapraszamy do lektury!