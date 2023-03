Co to są kryptowaluty?

Pojęcie „kryptowaluty” jest wyrażeniem potocznym, które nie występuje w przepisach. W ustawie o PIT mowa jest o „walucie wirtualnej”, rozumianej jako cyfrowe odwzorowanie wartości, wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także mogące być elektronicznie przechowywane, przeniesione albo używane w handlu elektronicznym.

Jak opodatkowane są kryptowaluty?

Przedmiotem opodatkowania PIT są wszelkiego rodzaju dochody z paroma ustawowymi wyjątkami. W skrócie: dochód to różnica między sumą uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów a kosztami uzyskania przychodów. W przypadku kryptowalut przychód ten uważany jest za tzw. przychód z kapitałów pieniężnych i powstaje dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.



Jednocześnie wymiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę jest jednak podatkowo obojętna, a więc nie będzie traktowana jako odpłatne zbycie tej waluty. Co za tym idzie – nie będzie też w świetle prawa traktowana jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Dopiero odpowiednie przewalutowanie kryptowaluty na walutę tradycyjną tworzy obowiązek podatkowy.



